Bergamonews.it - La rosa della vendetta, Sempre al tuo fianco o Pearl Harbor? La tv del 27 ottobre

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Per la prima serata in tv, domenica 27, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “al tuo”, con Ambra Angiolini e Andrea Bosca. Verranno proposti due episodi dal titolo “Una strana atmosfera” e “La resa dei conti”: nel primo, a Stromboli, si tiene l’inaugurazione dei nuovi sensori per il vulcano e Sara porta per la prima volta Renato nella sua isola. Per Massimo è difficile vedere Sara e Renato insieme e innamorati, e non si comporta al suo meglio, tra i tre c’è un duro confronto. Nonostante i sensori siano perfettamente funzionanti, Sara avverte un’inquietante sensazione che non riesce a spiegare. Nel secondo, a Stromboli viene attivato il piano d’emergenza per le eruzioni. Sara e i suoi colleghi si uniscono alla popolazione locale per mettere in salvo turisti e residenti. Ma ecco, in mezzo al caos, Sara riceve una chiamata da Marina.