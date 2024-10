Il calvario dell’autista suicida: 60 ore di guida a settimana con l’ok di un sindacato (Di domenica 27 ottobre 2024) Svolta nell’inchiesta per sfruttamento e omicidio colposo: patto tra l’azienda di trasporti e una sigla minore per sforare l’orario di legge. In un anno l’uomo costretto a saltare 58 riposi Repubblica.it - Il calvario dell’autista suicida: 60 ore di guida a settimana con l’ok di un sindacato Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Svolta nell’inchiesta per sfruttamento e omicidio colposo: patto tra l’azienda di trasporti e una sigla minore per sforare l’orario di legge. In un anno l’uomo costretto a saltare 58 riposi

