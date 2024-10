Henry l’elefantino (parte 2) (Di domenica 27 ottobre 2024) Henry era sempre stato, fin da piccolo, un elefantino fuori dal comune, soprattutto nel mondo della tecnologia: non c’era dispositivo elettronico che non sapesse usare con incredibile facilità. La giungla intera lo ammirava e tutti si rivolgevano a lui per ricevere consigli su come utilizzare ogni tipo di congegno. Henry era il loro idolo, e lui, immerso nel suo universo di circuiti e cavi, viveva felice. Il mondo analogico era il suo regno, un regno in cui nulla aveva segreti per lui. Poi giunse l’era digitale, ed Henry, ormai cresciuto e divenuto un maestoso elefante, si trovò inizialmente spiazzato di fronte alle nuove tecnologie, così diverse da quelle che conosceva. Con pazienza, però, si adeguò e presto imparò a padroneggiare anche i tablet e i PC sempre più evoluti. Usava la sua proboscide per manovrare il mouse e la lingua prensile per muovere i joystick. Bergamonews.it - Henry l’elefantino (parte 2) Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di domenica 27 ottobre 2024)era sempre stato, fin da piccolo, un elefantino fuori dal comune, soprattutto nel mondo della tecnologia: non c’era dispositivo elettronico che non sapesse usare con incredibile facilità. La giungla intera lo ammirava e tutti si rivolgevano a lui per ricevere consigli su come utilizzare ogni tipo di congegno.era il loro idolo, e lui, immerso nel suo universo di circuiti e cavi, viveva felice. Il mondo analogico era il suo regno, un regno in cui nulla aveva segreti per lui. Poi giunse l’era digitale, ed, ormai cresciuto e divenuto un maestoso elefante, si trovò inizialmente spiazzato di fronte alle nuove tecnologie, così diverse da quelle che conosceva. Con pazienza, però, si adeguò e presto imparò a padroneggiare anche i tablet e i PC sempre più evoluti. Usava la sua proboscide per manovrare il mouse e la lingua prensile per muovere i joystick.

