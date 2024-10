Hellas annichilito, la Dea chiude la pratica in 14 minuti: straordinario De Ketelaere (Di domenica 27 ottobre 2024) Gewiss Stadium. Bastano esattamente 14 minuti ad una straripante Dea per chiudere la pratica Hellas. Dopo questo tempo, infatti l’Atalanta è già sopra di tre reti grazie a De Roon, Retegui e ad una magia di Cdk. Il Verona è letteralmente annichilito, i giocatori gialloblù si guardano attoniti non sapendo letteralmente cosa fare per fermare le sfuriate dei nostri. Non c’è partita, i giocatori di Gasperini dominano in lungo e in largo e fanno assolutamente quello che vogliono col pallone. Ma il primo tempo non finisce così. Anche Ademola vuole partecipare alla festa: ci riesce eccome, segnando una splendida doppietta. Lieve sussulto dell’Hellas che segna un bel gol della bandiera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bergamonews. Bergamonews.it - Hellas annichilito, la Dea chiude la pratica in 14 minuti: straordinario De Ketelaere Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Gewiss Stadium. Bastano esattamente 14ad una straripante Dea perre la. Dopo questo tempo, infatti l’Atalanta è già sopra di tre reti grazie a De Roon, Retegui e ad una magia di Cdk. Il Verona è letteralmente, i giocatori gialloblù si guardano attoniti non sapendo letteralmente cosa fare per fermare le sfuriate dei nostri. Non c’è partita, i giocatori di Gasperini dominano in lungo e in largo e fanno assolutamente quello che vogliono col pallone. Ma il primo tempo non finisce così. Anche Ademola vuole partecipare alla festa: ci riesce eccome, segnando una splendida doppietta. Lieve sussulto dell’che segna un bel gol della bandiera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bergamonews.

