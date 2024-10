Cora Jade: “AJ Lee? Spero davvero torni, ci sto lavorando” (Di domenica 27 ottobre 2024) AJ Lee manca dalla WWE da ormai molti anni. Il suo ritiro dal wrestling risale al 2015 con il suo ultimo match che risale ad un episodio di Raw del marzo di quell’anno. Oltre ad alcuni problemi fisici alla schiena, giocò probabilmente un ruolo anche la tesissima situazione che si venne a creare tra la WWE e CM Punk che lasciò la federazione l’anno precedente. Proprio il ritorno di quest’ultimo a Survivor Series 2023 ha alimentato le voci sul possibile ritorno della ex Divas Champion. “Se mai tornerà dovrete ringraziare me” Durante una recente intervista con Scott Fishman di TVInsider, Cora Jade si è detta speranzosa di poter rivedere AJ Lee in WWE affermando che ci sta lavorando: “Non lo so, lo Spero. Ci sto lavorando. Io e Roxy Roxanne Perez stiamo tormentando Punk e lui sta tormentando lei. Vedremo. Se mai succederà dovrete ringraziare me”. Zonawrestling.net - Cora Jade: “AJ Lee? Spero davvero torni, ci sto lavorando” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di domenica 27 ottobre 2024) AJmanca dalla WWE da ormai molti anni. Il suo ritiro dal wrestling risale al 2015 con il suo ultimo match che risale ad un episodio di Raw del marzo di quell’anno. Oltre ad alcuni problemi fisici alla schiena, giocò probabilmente un ruolo anche la tesissima situazione che si venne a creare tra la WWE e CM Punk che lasciò la federazione l’anno precedente. Proprio il ritorno di quest’ultimo a Survivor Series 2023 ha alimentato le voci sul possibile ritorno della ex Divas Champion. “Se mai tornerà dovrete ringraziare me” Durante una recente intervista con Scott Fishman di TVInsider,si è detta speranzosa di poter rivedere AJin WWE affermando che ci sta: “Non lo so, lo. Ci sto. Io e Roxy Roxanne Perez stiamo tormentando Punk e lui sta tormentando lei. Vedremo. Se mai succederà dovrete ringraziare me”.

