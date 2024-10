Sport.quotidiano.net - Consar-Prata, sfida infinita: "Occhio ad Ernastowicz"

(Di domenica 27 ottobre 2024) Dopo tre vittorie consecutive, tutte per 3-0, laRavenna torna in campo stasera a Pordenone per affrontare(fischio d’inizio alle 17.30, arbitri Vecchion e Pasin; diretta in chiaro su Vbtv). I giallorossi mettono in palio la leadership solitaria, acquisita grazie ai successi contro Fano, Reggio Emilia e Siena. La gara contro i friulani è la riproposizione delladella scorsa stagione, quando le due formazioni si sono affrontate 7 volte, ovvero due in Coppa Italia (doppio 3-1 per i giallorossi), due in regular season (una vittoria per parte al tiebreak), e 3 ai quarti di finale dei playoff (gara1 e gara3 vinte 3-0 dai ravennati al Pala de André; gara2 vinta dai friulani 3-2 a Pordenone). È un match che si preannuncia equilibrato. L’obiettivo dei giallorossi è quello di conservare la prima posizione della classifica in solitaria.