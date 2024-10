Thesocialpost.it - Chiara morta a 18 anni investita da moto e auto sulle strisce: “Cosa è successo”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Catania, 7 novembre 2023 – La tragedia che ha coinvoltoAdorno, studentessa di 18, continua a far parlare di sé a quasi un anno di distanza. La giovane fumentre attraversavapedonali in un tratto della Circonvallazione di Catania, non lontano dal Policlinico, e morì sul colpo. Ora, la Procura del capoluogo etneo ipotizza che l’mobilista coinvolto fosse distratto da alcuni messaggi su WhatsApp durante la guida, portando avanti l’accusa di omicidio stradale. Due indagati per la tragedia L’inchiesta, che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di due persone, si concentradinamiche dell’incidente avvenuto il 7 novembre 2023.