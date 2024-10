Venom: The Last Dance, la regista parla dell’assenza di Michelle Williams e dei piani per un Venom 4 (Di sabato 26 ottobre 2024) Venom: The Last Dance, la regista parla dell’assenza di Michelle Williams e dei piani per un Venom 4 Venom: The Last Dance sposta l’azione fuori da San Francisco e, di conseguenza, saluta almeno alcuni personaggi secondari preferiti dai fan. La signora Chen appare a Las Vegas, ma la Anne Weying di Michelle Williams – che si è trasformata in She-Venom in due occasioni – non si vede da nessuna parte. L’Hollywood Reporter ha chiesto alla sceneggiatrice e regista Kelly Marcel di spiegare questa decisione in una recente intervista. “Volevamo davvero isolarli. Volevamo allontanarli dalla loro zona di comfort ”, ha spiegato la regista. “Volevamo allontanarli da tutto ciò che conoscevano e da tutti quelli che amavano, in modo che ora avessero solo l’un l’altro su cui contare”. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di sabato 26 ottobre 2024): The, ladie deiper un: Thesposta l’azione fuori da San Francisco e, di conseguenza, saluta almeno alcuni personaggi secondari preferiti dai fan. La signora Chen appare a Las Vegas, ma la Anne Weying di– che si è trasformata in She-in due occasioni – non si vede da nessuna parte. L’Hollywood Reporter ha chiesto alla sceneggiatrice eKelly Marcel di spiegare questa decisione in una recente intervista. “Volevamo davvero isolarli. Volevamo allontanarli dalla loro zona di comfort ”, ha spiegato la. “Volevamo allontanarli da tutto ciò che conoscevano e da tutti quelli che amavano, in modo che ora avessero solo l’un l’altro su cui contare”.

