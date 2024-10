Tra cielo e terra, enigmi e leggende locali torna "Veneto spettacoli di mistero": tutti gli appuntamenti (Di sabato 26 ottobre 2024) Novembre in Veneto si traduce solo con un’altra parola: "mistero". Saranno le nebbie che avvolgono la pianura, la notte che scende veloce dalle montagne o la curiosità che si accende verso ciò che è ignoto. Quel che è certo è che in Veneto, da sempre, la fantasia popolare ha dato forma a leggende Veronasera.it - Tra cielo e terra, enigmi e leggende locali torna "Veneto spettacoli di mistero": tutti gli appuntamenti Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Novembre insi traduce solo con un’altra parola: "". Saranno le nebbie che avvolgono la pianura, la notte che scende veloce dalle montagne o la curiosità che si accende verso ciò che è ignoto. Quel che è certo è che in, da sempre, la fantasia popolare ha dato forma a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meteo, ancora temporali e nubifragi: rischio alluvioni, ecco dove. Le previsioni della prossima settimana: incubo "gelo" ad Halloween - Ancora maltempo sull'Italia. Nel corso del weekend una saccatura atlantica si porterà sulla Penisola Iberica e piloterà una perturbazione che interesserà ... (leggo.it)

Tra cielo e terra, enigmi e leggende locali torna "Veneto spettacoli di mistero": tutti gli appuntamenti - Si terranno dal 26 ottobre fino all'1 dicembre gli spettacoli della sedicesima edizione della rassegna, Corazzari: «Una realtà che nel corso degli anni si è consolidata in modo rilevante con una nuova ... (veronasera.it)

Il Balcone del cielo è a Pietrasanta - Dopo tanti anni trascorsi nel vivace Oltrarno fiorentino, alcuni anni fa Franca Pisani decise di trasferirsi e lavorare a Pietrasanta, in Versilia. Ed è qui, nel suggestivo Complesso monumentale di Sa ... (nove.firenze.it)

Estate di San Martino in anticipo, ma c’è l’allerta arancione in tre regioni - Per le previsioni meteo torna il caldo in gran parte d’Italia nel fine settimana del 26 e del 27 ottobre 2024, ma si temono alluvioni e frane. (quifinanza.it)