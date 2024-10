Pugilato Pamela Malvina vince il titolo europeo pesi leggeri | Una vittoria per la città di Bologna

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di sabato 26 ottobre 2024)– Storica e importanteper l’Italia nelFemminile. E anche per ladi, dopo l’alluvione da incubo avuta negli scorsi giorni.Noutcho Sawa, atleta e infermiera all’Ospedale Maggiore del capoluogo romagnolo, conquista una splendida cintura europea neidonne. All’Unipol Arena ha trionfato battendo la serba Nina Pavlovic in 10 riprese e ai punti, con verdetto unanime (99-91, 100-91, 99-91). Tanti sono stati i colpi precisi della ‘Tyson di’, che hanno scosso l’avversaria. Arriva il terzocontinentale per l’Italia dopo le cinture ottenute da Veronica Tosi e Silvia Bignami. “La miaè tutta per ladi”, ha detto, come riporta l’Ansa. Foto @beppemerigo da Federazione Pugilistica Italiana/Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.