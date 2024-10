Lopinionista.it - Pamela D’Amico debutta nel mondo del cinema con il film “The Opera! Arie per un’eclissi”

Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) foto di Maurizio D’AvanzoROMA –, conduttrice radiofonica, fa il suo ingresso neldelcon il“Theper”, diretto dai registi Davide Livermore e Paolo Gep Cucco. La pellicola, un’-musical che reinterpreta il mito di Orfeo ed Euridice nella contemporaneità, è stata presentata venerdì 25 ottobre alla Festa deldi Roma, attirando grande attenzione da parte del pubblico e della critica. Il, prodotto da Showlab con Rai, in collaborazione con Dolce&Gabbana (che ha realizzato anche i costumi) e Digilife Movie, sarà in sala a gennaio 2025 con Adler Entertainment. Per, che ricopre un ruolo da attrice cantante, si tratta di un importante momento nel suo percorso professionale.