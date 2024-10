Mobilitazione Nazionale a Latina per i Diritti dei Pensionati: Sit-in il 28 Ottobre (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Latina, un’importante Mobilitazione si prepara a svolgersi il prossimo lunedì 28 Ottobre, alle ore 9:00, in piazza della Libertà. Questo evento rappresenta un’opportunità cruciale per i Pensionati di far sentire le proprie istanze, in un contesto Nazionale che coinvolge tutte le principali piazze dei capoluoghi di provincia del Lazio. Le categorie dei Pensionati di SPI CGIL e UILP UIL scenderanno in piazza per discutere e rivendicare temi fondamentali come pensioni, sanità, fisco e l’emergente problema della non autosufficienza. Le problematiche al centro della Mobilitazione Il sit-in nasce dalla volontà di portare alla luce le difficoltà quotidiane che i Pensionati affrontano. Gaeta.it - Mobilitazione Nazionale a Latina per i Diritti dei Pensionati: Sit-in il 28 Ottobre Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, un’importantesi prepara a svolgersi il prossimo lunedì 28, alle ore 9:00, in piazza della Libertà. Questo evento rappresenta un’opportunità cruciale per idi far sentire le proprie istanze, in un contestoche coinvolge tutte le principali piazze dei capoluoghi di provincia del Lazio. Le categorie deidi SPI CGIL e UILP UIL scenderanno in piazza per discutere e rivendicare temi fondamentali come pensioni, sanità, fisco e l’emergente problema della non autosufficienza. Le problematiche al centro dellaIl sit-in nasce dalla volontà di portare alla luce le difficoltà quotidiane che iaffrontano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Brasile negli Usa lancia Piattaforma per investimenti sul clima - I ministri brasiliani delle Finanze, Fernando Haddad, e dell'Ambiente, Marina Silva mercoledì presentano a Washington, la Piattaforma brasiliana degli investimenti per il clima e per la Trasformazione ... (ansa.it)

Blue Planet Economy Expoforum, fino a venerdì l’economia blu è di scena a Fiera Roma - «La blue economy per il Lazio è una leva realmente strategica. La nostra regione, con i suoi 383 km di coste affacciate sul Tirreno, è la prima in Italia per numero ... (ilmessaggero.it)

Stellantis, alta tensione: gli operai si fermano per i colleghi dell'indotto - Scarse rassicurazioni sul futuro, molte incognite sul presente, salari decurtati dagli ammortizzatori sociali e licenziamenti all'orizzonte: scatta la mobilitazione nello ... (ilmessaggero.it)

Si è svolta in Colombia una manifestazione in appoggio a Gustavo Petro - Bogotà, 11 ott (Prensa Latina) Si è svolta a Bogotà una mobilitazione popolare in sostegno del presidente della Colombia, Gustavo Petro, e contro le manovre promosse dal Consiglio Elettorale Nazionale ... (italiano.prensa-latina.cu)