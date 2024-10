Medicina Top – 26/10/2024 (Di sabato 26 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Polmoniti, morte improvvisa e l’importanza dell’approccio personalizzato in Medicina: sono i temi della quarantaduesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Stefano Centanni, pneumologo dell’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano; Paolo Della Bella, cardiologo dell’Irccs San Raffaele di Milano; e Lidia Rota, ematologa e presidente di Alt, Associazione per la lotta alla trombosi e alle malattie cardiovascolari. fsc/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Medicina Top – 26/10/2024 Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Polmoniti, morte improvvisa e l’importanza dell’approccio personalizzato in: sono i temi della quarantaduesima puntata diTop. Marco Klinger intervista Stefano Centanni, pneumologo dell’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano; Paolo Della Bella, cardiologo dell’Irccs San Raffaele di Milano; e Lidia Rota, ematologa e presidente di Alt, Associazione per la lotta alla trombosi e alle malattie cardiovascolari. fsc/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo

Ancora aperte per l'anno accademico 2024-2025 le iscrizioni al test per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, sia in lingua italiana che in lingua inglese, e in Odontoiatria Protesi dentaria

