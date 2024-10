“L’altro Giacomo“. Riparte la stagione al teatro Alfieri (Di sabato 26 ottobre 2024) Oggi, sabato 26 ottobre, presso il teatro Alfieri di Castelnuovo, alle ore 21, 15 , va in scena lo spettacolo "L’altro Giacomo – tutto il calore del mio amore per te" di Renato Raimo. Lo spettacolo è gratuito per gli abbonati alla stagione teatrale del teatro Alfieri 2024/2025, promossa dalla Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e l’amministrazione comunale, come anteprima fuori cartellone. Per tutti gli altri il prezzo unico, con scelta del posto, è di 10 euro più 2 di prevendita presso la Pro Loco Castelnuovo, dalle 9,30 alle 12,30. Alla Pro Loco è possibile prendere accordi per prenotare il biglietto fuori dall’orario stabilito, telefonando al numero 0583-641007. Si ricorda che l’apertura del teatro Alfieri agli spettatori si terrà alle 20, 15, a partire cioè da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Dino Magistrelli Lanazione.it - “L’altro Giacomo“. Riparte la stagione al teatro Alfieri Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Oggi, sabato 26 ottobre, presso ildi Castelnuovo, alle ore 21, 15 , va in scena lo spettacolo "– tutto il calore del mio amore per te" di Renato Raimo. Lo spettacolo è gratuito per gli abbonati allateatrale del2024/2025, promossa dalla Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e l’amministrazione comunale, come anteprima fuori cartellone. Per tutti gli altri il prezzo unico, con scelta del posto, è di 10 euro più 2 di prevendita presso la Pro Loco Castelnuovo, dalle 9,30 alle 12,30. Alla Pro Loco è possibile prendere accordi per prenotare il biglietto fuori dall’orario stabilito, telefonando al numero 0583-641007. Si ricorda che l’apertura delagli spettatori si terrà alle 20, 15, a partire cioè da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Dino Magistrelli

