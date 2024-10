Ilrestodelcarlino.it - La Filottranese corsara con la Sampaolese

(Di sabato 26 ottobre 2024) Mercoledì si è giocata la prima giornata dei triangolari validi per il secondo turno di Coppa Marche di Prima Categoria. Nel triangolare B laha espugnato (0-2) il campo dellagrazie alle reti nel secondo tempo di Lucaioli e Capomagi, con i padroni di casa in doppia inferiorità numerica per le espulsioni di Cancellieri e Vescovo. E’ scaturito un pareggio invece nella sfida del triangolare C tra San Biagio e Real Cameranese (1-1). I gol nella ripresa, con il vantaggio dei padroni di casa con un colpo di testa di Sow. Pareggio del Real su un’autorete di Pagliarecci. Nel triangolare A l’Ostra ha osservato il turno di riposo. Vittoria del Peglio per 3-0 sull’Atletico Mondolfo. Nella seconda giornata, programmata per mercoledì 06 novembre, si sfideranno Borgo Minonna-, Castelfrettese-San Biagio e Atletico Mondolfo-Ostra.