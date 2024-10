Italia-Usa, confronto tra imprese a Washington. Obiettivo: favorire partnership hi-tech e investimenti (Di sabato 26 ottobre 2024) Prima giornata di lavori ieri all’ambasciata d’Italia a Washington della “Italy-Us tech Business & Investment Matching Initiative”, programma promosso da molteplici soggetti istituzionali e privati e concepito per alimentare l’incontro e la collaborazione tra aziende Italiane e statunitensi, favorendo partnership industriali e flussi di investimento per la reciproca crescita in settori strategici come life science, aerospazio e AI nel 2025. Sul fronte Italiano l’iniziativa è promossa da ministero degli affari Esteri e della vooperazione internazionale, ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit), Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 14 Regioni Italiane, Confindustria, Transatlantic Investment Commitee (Tic) e Transatlantic Harmonic Foundation (Thf). Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Prima giornata di lavori ieri all’ambasciata d’della “Italy-UsBusiness & Investment Matching Initiative”, programma promosso da molteplici soggetti istituzionali e privati e concepito per alimentare l’incontro e la collaborazione tra aziendene e statunitensi, favorendoindustriali e flussi di investimento per la reciproca crescita in settori strategici come life science, aerospazio e AI nel 2025. Sul fronteno l’iniziativa è promossa da ministero degli affari Esteri e della vooperazione internazionale, ministero dellee del made in Italy (Mimit), Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 14 Regionine, Confindustria, Transatlantic Investment Commitee (Tic) e Transatlantic Harmonic Foundation (Thf).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Washington “Italy-Us Tech Business & Investment Matching Initiative” - WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Prende il via a Washington, presso l’Ambasciata d’Italia negli Stati Uniti, l’“Italy – US Tech Business & Investment Matching Initiative”. Il programma sul fronte italiano è promosso da Ministero degli ... (Unlimitednews.it)

The Italy-Us Tech Business - la Puglia aerospaziale protagonista a Washington : "Occasione per nuove relazioni commerciali" - Nuova tappa per l’aerospazio pugliese per consolidare i rapporti commerciali con gli Stati Uniti. Il 24 e 25 ottobre la Regione Puglia sarà a Wasghington, presso l’Ambasciata italiana, per partecipare a 'The Italy-US Tech Business and Investment ... (Baritoday.it)