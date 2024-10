Gaeta.it - Il Lucca Comics e Games 2024: l’arrivo di Sony Music Italia per un’esperienza musicale unica

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dal 30 ottobre al 3 novembre, la suggestiva città diospiterà il, un evento che rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di fumetti, animazione e giochi. Quest’anno, la fiera avrà una sorpresa in più: la presenza di un store di, una delle più importanti case discografiche al mondo, che porterà laa all’interno di questo straordinario contesto culturale. Con una varietà di prodotti esclusivi e incontri con artisti rinomati, l’area dedicata farà gola a molti, promettendoindimenticabile per i visitatori.