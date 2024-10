Gli rubano il cellulare e lui si arrampica sulla facciata della stazione di Milano: ecco perché (Di sabato 26 ottobre 2024) Un uomo si è arrampicato sull'impalcatura che ricopre la facciata principale della stazione Centrale di Milano, riuscendo a raggiungere il tetto a un'altezza di 20 metri circa. Si tratta di un uomo di origini romene, forse un senza tetto. È accaduto intorno alle 18.30 di ieri. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con cinque mezzi. Le operazioni di soccorso sono proseguite fino a sera. L'uomo sarebbe salito lassù per protesta perché gli avrebbero rubato il cellulare. Liberoquotidiano.it - Gli rubano il cellulare e lui si arrampica sulla facciata della stazione di Milano: ecco perché Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Un uomo si èto sull'impalcatura che ricopre laprincipaleCentrale di, riuscendo a raggiungere il tetto a un'altezza di 20 metri circa. Si tratta di un uomo di origini romene, forse un senza tetto. È accaduto intorno alle 18.30 di ieri. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con cinque mezzi. Le operazioni di soccorso sono proseguite fino a sera. L'uomo sarebbe salito lassù per protestagli avrebbero rubato il

