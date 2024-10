Laprimapagina.it - Gli israeliani attaccano l’Iran e alimentano la guerra regionale

Laprimapagina.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Israele, con l’appoggio dell’Amministrazione Biden, spinge sempre di più verso lain Medio Oriente. Gli, con l’avallo degli USA, stanno portando la Regione nel baratro. Con le elezioni di novembre cambierà qualcosa alla Casa Bianca e finirà questa politica incendiaria della pessima amministrazione Biden? A criticare Israele sono in pochi. Tra le voci più autorevoli e obiettive c’è quella del New York Times che ha espresso preoccupazione per il rischio che l’attacco di Israele alpotrebbe provocare un’escalation nel conflitto tra Israele e Iran. “L’attacco diretto – scrive il quotidiano – accresce le paure che i turbolenti conflitti in Medio Oriente possano sfociare in unatotale tra Israele e Iran, le due potenze militari più forti nella regione”.