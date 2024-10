Festa Roma, premiato Elio Germano. ‘Bound in heaven’ di Huo Xin miglior film (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ecco tutti i vincitori della diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma, assegnati oggi, sabato 26 ottobre, nel corso della cerimonia di premiazione che si è svolta alle ore 17 presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Concorso Progressive Cinema: miglior film ‘Bound in heaven’ di Huo Xin; Gran Premio della Giuria ‘La nuit se traîne’ di Michiel Blanchart; miglior regia Morrisa Maltz per Jazzy; miglior sceneggiatura Christopher Andrews per Bring Them Down; miglior attrice – Premio ‘Monica Vitti’ Ángela Molina per Polvo serán; miglior attore – Premio ‘Vittorio Gassman’ Elio Germano per Berlinguer. La grande ambizione; Premio speciale della Giuria al cast femminile di Reading Lolita in Tehran (Leggere Lolita a Teheran). migliore opera prima. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ecco tutti i vincitori della diciannovesima edizione delladel Cinema di, assegnati oggi, sabato 26 ottobre, nel corso della cerimonia di premiazione che si è svolta alle ore 17 presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Concorso Progressive Cinema:indi Huo Xin; Gran Premio della Giuria ‘La nuit se traîne’ di Michiel Blanchart;regia Morrisa Maltz per Jazzy;sceneggiatura Christopher Andrews per Bring Them Down;attrice – Premio ‘Monica Vitti’ Ángela Molina per Polvo serán;attore – Premio ‘Vittorio Gassman’per Berlinguer. La grande ambizione; Premio speciale della Giuria al cast femminile di Reading Lolita in Tehran (Leggere Lolita a Teheran).e opera prima.

