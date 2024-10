Crisi sanitaria a Lanciano: il reparto di rianimazione rimane chiuso e i pazienti soffrono (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Lanciano, un’inaspettata Crisi sanitaria si sta consumando nel silenzio generale. I pazienti a rischio vita stanno affrontando la beffa di dover essere trasferiti in altri ospedali, mentre il reparto di rianimazione dell’Ospedale Renzetti non è ancora operativo. Malgrado le promesse di apertura, la situazione si complica ulteriormente con la decisione di trasferire l’UTIC di Cardiologia nella medesima area, creando preoccupazione tra i cittadini e i professionisti della salute. Il destino incerto della rianimazione Dopo le dichiarazioni del Direttore Generale e del Sindaco, che nei primi giorni di ottobre avevano assicurato l’apertura imminente del reparto di rianimazione, la realtà ha mostrato un volto ben diverso. Pochi giorni dopo, la promozione dell’UTIC di Cardiologia è stata decisa senza fornire alternative o soluzioni praticabili. Gaeta.it - Crisi sanitaria a Lanciano: il reparto di rianimazione rimane chiuso e i pazienti soffrono Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, un’inaspettatasi sta consumando nel silenzio generale. Ia rischio vita stanno affrontando la beffa di dover essere trasferiti in altri ospedali, mentre ildidell’Ospedale Renzetti non è ancora operativo. Malgrado le promesse di apertura, la situazione si complica ulteriormente con la decisione di trasferire l’UTIC di Cardiologia nella medesima area, creando preoccupazione tra i cittadini e i professionisti della salute. Il destino incerto dellaDopo le dichiarazioni del Direttore Generale e del Sindaco, che nei primi giorni di ottobre avevano assicurato l’apertura imminente deldi, la realtà ha mostrato un volto ben diverso. Pochi giorni dopo, la promozione dell’UTIC di Cardiologia è stata decisa senza fornire alternative o soluzioni praticabili.

