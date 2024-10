Ilrestodelcarlino.it - Cimiteri, avanza la riqualificazione. Lavori per oltre un milione di euro

(Di sabato 26 ottobre 2024) Va avanti il piano die manutenzione deidel territorio. Per preservarne il valore storico e architettonico, sono in calendario diversi cantieri inseriti in una programmazione articolata, il cui filo rosso è il miglioramento della sicurezza, della fruibilità e del decoro di questi luoghi. Si parla diper i quali complessivamente sarà investitoundi. A San Lorenzo in Correggiano previsti il restauro e consolidamento per 473mila. Nel foresein corso aidi Corpolò e San Vito (budget di 55 mila, tra mura di cinta, impianto elettrico e vialetti interni). A San Vito interventi vari, per 45 mila. Al via nelle prossime settimanedi miglioramento al cimitero monumentale e civico per 200 mila. Tra l’altro prevista la sostituzione dei parapetti nel settore ovest.