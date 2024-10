Arrestato “Barba”: il latitante D’Ambrosio era nascosto in casa del suocero a Marano di Napoli (Di sabato 26 ottobre 2024) Blitz dei carabinieri a Marano di Napoli, il 32enne Mariano D'Ambrosio era ricercato dallo scorso agosto per reati in materia di stupefacenti. Fanpage.it - Arrestato “Barba”: il latitante D’Ambrosio era nascosto in casa del suocero a Marano di Napoli Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Blitz dei carabinieri adi, il 32enne Mariano D'Ambrosio era ricercato dallo scorso agosto per reati in materia di stupefacenti.

