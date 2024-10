Alluvione tra Argenta e Campotto: com'è la situazione oggi (Di sabato 26 ottobre 2024) Strade sommerse, antichi monumenti che rischiano di scomparire e attività distrutte dalla potenza dell'Idice. Drammatica la testimonianza del sindaco di Argenta Andrea Baldini: "Serviranno settimane per scolare tutta l'acqua" Ilrestodelcarlino.it - Alluvione tra Argenta e Campotto: com'è la situazione oggi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Strade sommerse, antichi monumenti che rischiano di scomparire e attività distrutte dalla potenza dell'Idice. Drammatica la testimonianza del sindaco diAndrea Baldini: "Serviranno settimane per scolare tutta l'acqua"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alluvione tra Argenta e Campotto: "Le strade sono compromesse" - Appennino bolognese, la frana avanza e fa paura. Sul posto coi vigili del fuoco: gli alberi crepitano ... (msn.com)

Emilia-Romagna, allerta meteo oggi: scuole chiuse a Bologna Emilia-Romagna, allerta meteo oggi: scuole chiuse a Bologna - L'alluvione dei giorni scorsi ... con livelli ancora superiori alle soglie 2 nei rami deltizi”. Ad Argenta, nel Ferrarese, la situazione è "complicatissima", avverte l'assessora Giulia Cillani. (bologna.repubblica.it)

La situazione sulle strade a 6 giorni dall'alluvione - Si lavora per liberare le strade dai detriti e ripristinare la circolazione. A 6 giorni dall'alluvione l'aggiornamento sulla circolazione ... (bolognatoday.it)

Viaggio tra i campi allagati. Idice, massi lungo l’argine. Lavori per ’tappare’ la falla - Impressionante scenario a Campotto, il titolare dell’agriturismo: "Proviamo a ripartire". L’acqua ha spazzato via un apiario, i giovani titolari dell’attività: "In fumo il nostro lavoro". (msn.com)