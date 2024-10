Thesocialpost.it - Allerta meteo, ancora pericolo pioggia domenica. Le regioni a rischio

(Di sabato 26 ottobre 2024) Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sul Nord Italia, colpendo in particolare Toscana e Liguria. Nella notte, nubifragi hanno trasformato strade in torrenti di acqua e fango, causando ingenti allagamenti nelle province di Pisa e Livorno, con episodi gravi a Cecina e Rosignano. La Protezione civile ha diramato un’arancione su settori di Piemonte, Liguria e nella zona del delta del Po in Emilia-Romagna, condi nuove criticità nel weekend. Toscana: strade come fiumi e frane diffuse Dopo tre giorni di piogge incessanti, in Toscana cresce la preoccupazione per le piene dei fiumi Era e Cecina. A Cecina e Terricciola si registrano strade allagate e due frane, mentre a Riparbella un temporale ha portato 120 mm diin tre ore, facendo collassare un ponte sul torrente Botra.