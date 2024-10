Warner Bros. Discovery rinnova i diritti di trasmissione per il Ciclismo fino al 2031 (Di venerdì 25 ottobre 2024) WBD ESTENDE CON ASO ED EBU I diritti DI trasmissione DEL TOUR DE FRANCE,DELLA VUELTA DI SPAGNA, DELLA PARIGI-ROUBAIX E DELLA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI UNA COPERTURA TOTALE CHE COMPRENDE I CANALI LINEARI DI EUROSPORT, LO STREAMING DI Discovery+ E LA PRODUZIONE DIGITAL DI EUROSPORT ITALIAWarner Bros. Discovery annuncia oggi il rinnovo dei suoi diritti di trasmissione del Tour de France e di alcune delle più grandi corse del Ciclismo World Tour: un accordo che rafforza la posizione di WBD come Home of Cycling in Italia per un pubblico di milioni di spettatori. Digital-news.it - Warner Bros. Discovery rinnova i diritti di trasmissione per il Ciclismo fino al 2031 Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) WBD ESTENDE CON ASO ED EBU IDIDEL TOUR DE FRANCE,DELLA VUELTA DI SPAGNA, DELLA PARIGI-ROUBAIX E DELLA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI UNA COPERTURA TOTALE CHE COMPRENDE I CANALI LINEARI DI EUROSPORT, LO STREAMING DI+ E LA PRODUZIONE DIGITAL DI EUROSPORT ITALIAannuncia oggi il rinnovo dei suoididel Tour de France e di alcune delle più grandi corse delWorld Tour: un accordo che rafforza la posizione di WBD come Home of Cycling in Italia per un pubblico di milioni di spettatori.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Warner Bros. Discovery rinnova i diritti di trasmissione per il Ciclismo fino al 2031 - Warner Bros. Discovery annuncia oggi il rinnovo dei suoi diritti di trasmissione del Tour de France e di alcune delle più grandi corse del ciclismo World Tour: un accordo che rafforza la posizione di ... (digital-news.it)

La Serie A in chiaro dopo 30 anni: Dazn apre Milan-Napoli ai non abbonati - L’ultima volta che una partita di Serie A è stata trasmessa in chiaro risale al 13 aprile 1996, Juventus-Sampdoria. Da lì in avanti soltanto pay tv tra satellite, digitale terrestre e da qualche anno ... (unionesarda.it)

La partita Milan-Napoli si potrà vedere gratis su Dazn: ecco come - La partita di Serie A tra Milan e Napoli, prevista per martedì 29 ottobre alle 20.45, si potrà vedere in chiaro gratuitamente su Dazn. Lo fa sapere la piattaforma di streaming, spiegando che non ... (milanotoday.it)

Milan-Napoli: la Serie A in chiaro per (quasi) tutti dopo 30 anni, ecco come vederla gratis su DAZN - Il match infrasettimanale tra le due squadre sarà trasmesso in chiaro dalla piattaforma di streaming, un evento che non si verificava dal 13 aprile 1996, quando si giocò Juventus-Sampdoria. (movieplayer.it)