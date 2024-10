Usyk e Fury la foto autografata dell’ultimo match va all’asta | il ricavato andrà al popolo ucraino

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Una doppia firma per la solidarietà, che va oltre la rivalità e l’importanza che la rivincita del 21 dicembre avrà nel mondo della boxe. Oleksandr, re indiscusso dei pesi massimi, e Tyson, battuto dall’lo scorso maggio, hanno autografato unadel loro ultimo combattimento, che vede il campione del mondo in carica colpire il britannico al volto. Lasarà messae ilsarà destinato alle famiglie in difficoltà in Ucraina. Un bel gesto, soprattutto di Tyson, che ha messo la sua firma sullache mostra quella che è la sua unica sconfitta in carriera. Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento non sono mancati momenti divertenti.