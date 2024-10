Svolta importante per i fratelli Menendez, nuova sentenza dopo 35 anni di carcere per l’omicidio dei genitori (Di venerdì 25 ottobre 2024) Erik e Lyle Menendez, due fratelli condannati per l’omicidio dei genitori in un caso che sconvolse l’America più di trenta anni fa, dovrebbero essere nuovamente condannati da un giudice e rilasciati sulla parola, ha raccomandato il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles. Gli omicidi di Kitty e Jose Menendez, avvenuti nel 1989 nella loro villa di Beverly Hills, di recente hanno ispirato una popolare serie Netflix. Il caso era incentrato sul movente degli omicidi di Erik e Lyle Menendez, in cui i loro genitori vennero colpiti 13 volte mentre guardavano la televisione. George Gascón, procuratore capo della contea di Los Angeles, ha annunciato giovedì che le nuove prove del caso meritano una revisione delle condanne all’ergastolo. Metropolitanmagazine.it - Svolta importante per i fratelli Menendez, nuova sentenza dopo 35 anni di carcere per l’omicidio dei genitori Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Erik e Lyle, duecondannati perdeiin un caso che sconvolse l’America più di trentafa, dovrebbero esseremente condannati da un giudice e rilasciati sulla parola, ha raccomandato il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles. Gli omicidi di Kitty e Jose, avvenuti nel 1989 nella loro villa di Beverly Hills, di recente hanno ispirato una popolare serie Netflix. Il caso era incentrato sul movente degli omicidi di Erik e Lyle, in cui i lorovennero colpiti 13 volte mentre guardavano la televisione. George Gascón, procuratore capo della contea di Los Angeles, ha annunciato giovedì che le nuove prove del caso meritano una revisione delle condanne all’ergastolo.

