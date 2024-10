Roma approva il nuovo regolamento per orti urbani comunitari: sostenibilità e inclusione sociale al centro (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’Assemblea Capitolina ha recentemente segnato un passo significativo verso la sostenibilità ambientale e la promozione della socialità attraverso l’approvazione del nuovo regolamento per la realizzazione e gestione degli orti urbani comunitari. Questa iniziativa si propone di trasformare gli spazi verdi della Capitale in luoghi di incontro e educazione, valorizzando non solo il territorio ma anche le comunità che vi abitano. Con questa misura, il Comune di Roma si impegna a incentivare la partecipazione attiva dei cittadini nella cura e nella manutenzione degli orti, offrendo opportunità di apprendimento e aggregazione sociale. L’importanza degli orti urbani per la comunità Gli orti urbani, gestiti in prima persona dai cittadini, si configurano come luoghi privilegiati per la socializzazione e l’apprendimento. Gaeta.it - Roma approva il nuovo regolamento per orti urbani comunitari: sostenibilità e inclusione sociale al centro Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’Assemblea Capitolina ha recentemente segnato un passo significativo verso laambientale e la promozione della socialità attraverso l’zione delper la realizzazione e gestione degli. Questa iniziativa si propone di trasformare gli spazi verdi della Capitale in luoghi di incontro e educazione, valorizzando non solo il territorio ma anche le comunità che vi abitano. Con questa misura, il Comune disi impegna a incentivare la partecipazione attiva dei cittadini nella cura e nella manutenzione degli, offrendo opportunità di apprendimento e aggregazione. L’importanza degliper la comunità Gli, gestiti in prima persona dai cittadini, si configurano come luoghi privilegiati per la socializzazione e l’apprendimento.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Contadini capitolini. Il Campidoglio approva il nuovo regolamento sugli orti urbani - Sugli orti urbani Roma volta pagina. L’assemblea capitolina ha infatti approvato, all’unanimità, una delibera frutto della revisione di un vecchio regolamento, quello che era in vigore dal 2015. Ci sono voluti una dozzina di incontri ed il ... (Romatoday.it)

Affitti brevi - nuovo regolamento per le locazioni turistiche in centro storico - VENEZIA - Sarà proprio Venezia la prima città d'Italia a varare un documento per regolamentare e stabilizzare le locazioni turistiche nel centro storico. Stamattina... (Ilgazzettino.it)

Tennis - coaching consentito in tutti i tornei dal 2025 : cosa cambia e il nuovo regolamento - A partire dal 1° gennaio 2025 il coaching sarà consentito in tutti i tornei: gli allenatori potranno parlare con i giocatori durante le partite di ogni evento. L’ITF ha ammesso questa pratica dichiarando che “renderà il tennis più equo e, ... (Oasport.it)

Nautica - entra in vigore nuovo regolamento attuazione codice : Confindustria presenta novità - (Adnkronos) – E' entrato in vigore ieri, 21 ottobre 2024, il nuovo Regolamento di attuazione del Codice della nautica da… L'articolo Nautica, entra in vigore nuovo regolamento attuazione codice: Confindustria presenta novità proviene da Quotidiano ... (Rossodisera.eu)