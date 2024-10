Poste italiane e Inail insieme per la salute e la sicurezza sul lavoro (Di venerdì 25 ottobre 2024) In occasione della Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, il presidente dell’Inail Fabrizio D’Ascenzo e il direttore generale di Poste italiane Giuseppe Lasco hanno sottoscritto un protocollo d’intesa di durata triennale finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza dei quasi 120 mila dipendenti del Gruppo Poste italiane e alla diffusione della cultura della prevenzione di infortuni e malattie professionali. Lettera43.it - Poste italiane e Inail insieme per la salute e la sicurezza sul lavoro Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) In occasione della Settimana europea per lae lasul, il presidente dell’Fabrizio D’Ascenzo e il direttore generale diGiuseppe Lasco hanno sottoscritto un protocollo d’intesa di durata triennale finalizzato alla tutela dellae delladei quasi 120 mila dipendenti del Gruppoe alla diffusione della cultura della prevenzione di infortuni e malattie professionali.

