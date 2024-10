Nuovo sciopero nel servizio sicurezza dell'aeroporto di Pisa: "Continueremo finché Toscana Aeroporti non risponde" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lavoratori del servizio di sicurezza presso l’aeroporto di Pisa ancora in sciopero domenica 27 ottobre. "Sono 4 mesi che come Segreterie regionali di Filt e Filcams Cgil - si legge in una nota dei sindacati - abbiamo fatto una richiesta di incontro a Toscana Aeroporti per discutere delle Pisatoday.it - Nuovo sciopero nel servizio sicurezza dell'aeroporto di Pisa: "Continueremo finché Toscana Aeroporti non risponde" Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lavoratori deldipresso l’diancora indomenica 27 ottobre. "Sono 4 mesi che come Segreterie regionali di Filt e Filcams Cgil - si legge in una nota dei sindacati - abbiamo fatto una richiesta di incontro aper discutere

