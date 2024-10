Nuovo blitz alla Stazione. Denunciate 15 persone (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nuova operazione "Alto impatto" nella serata del 23 ottobre a Pisa, un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dalla Prefettura di Pisa in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica. I carabinieri hanno svolto l’intervento nella zona della Stazione Centrale di Pisa e nelle zone limitrofe. In una serata di controlli serrati, quindici le persone che sono state fermate per inottemperanza al divieto di ritorno nel comune di Pisa, porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, violazioni del codice della strada e per ricettazione. Lanazione.it - Nuovo blitz alla Stazione. Denunciate 15 persone Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nuova operazione "Alto impatto" nella serata del 23 ottobre a Pisa, un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dPrefettura di Pisa in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica. I carabinieri hanno svolto l’intervento nella zona dellaCentrale di Pisa e nelle zone limitrofe. In una serata di controlli serrati, quindici leche sono state fermate per inottemperanza al divieto di ritorno nel comune di Pisa, porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, violazioni del codice della strada e per ricettazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Cosimo I - Giorgio Vasari e Vicopisano : dalla Regione 10mila euro per il nuovo festival - Iniziato con grande successo, anche di partecipazione, con la presentazione del libro 'Infino che Arno si levò' dell'archivista Filippo Mori (per info: [email protected]), il nuovo festival nel territorio comunale di Vicopisano, ... (Pisatoday.it)

La Boccia finisce di nuovo indagata (stavolta per truffa) anche a Pisa - La Procura ha fatto notificare all’imprenditrice un invito a comparire per interrogarla su una pratica legata a un immobile situato in un paese della Provincia toscana. La vicenda non è collegata al caso Sangiuliano. Continua a leggere (Laverita.info)

"Un nuovo Pd anche a Pisa". Assemblea al circolo I Passi. Voce alla base e ai territori - Avanti adagio, ma su una rotta ben tracciata. Dopo la nutrita assemblea di lancio a Coltano, è tornato a riunirsi il gruppo di iscritti e simpatizzanti dem pisani che chiede "il nuovo Pd anche a Pisa", ossia un congresso comunale che porti il ... (Lanazione.it)

Pisa - al Teatro Nuovo domenica alle 17 "Il mago di Oz" - Pisa, 18 ottobre 2024 - Domenica 20 ottobre alle 17 divertimento assicurato con la prima data in cartellone del teatro per bambini del Teatro Nuovo di Pisa, Piazza della Stazione 16, In scena lo spettacolo "Ozz” tratto da Il mago di Oz di F. L. ... (Lanazione.it)