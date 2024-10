Quotidiano.net - L’ultima lettera di Sinwar: “Proteggete gli ostaggi, sono merce di scambio”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ottobre 2024 – A meno di dieci giorni dall’uccisione in un raid israeliano del capo di Hamas, Yahya, emergono alcuni documenti segreti pubblicati dal quotidiano palestinese Al-Quds. Tra questi tre pagine scritte a mano, di fretta dal “macellaio di Gaza”, come era anche chiamato una delle menti del sanguinoso attacco del 7 ottobre. TOPSHOT - (FILES) Hamas' leader in the Gaza Strip Yahyaspeaks during a press conference for Quds (Jerusalem) day in Gaza City on 30 May 2019. 2024, pressing its year-long war to crush Hamas after dealing it a massive blow with the killing of its leader, Yahya, the previous day. Hailing the killing of, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said the war sparked by Hamas's October 7, 2023 attack was not over, but added that it was "the beginning of the end".