Lite vicino alla stazione centrale, arrestato un giovane: "Ci siamo difesi, voleva rapinarci" (Di venerdì 25 ottobre 2024) arrestato dopo un tentativo di rapina sfociato in Lite. Un ghanese di 25 anni è finito in manette con l'accusa di aver cercato di derubare un passante nella zona di piazza Giulio Cesare, non lontano dalla stazione centrale. Una volta identificato il giovane, è emerso che nei suoi confronti era

