La scelta del Washington Post | Non appoggeremo né Harris né Trump Giallo sull’editoriale per Kamala mai pubblicato

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Caos al. Dopo l’annuncio in cui il quotidiano sostiene che non appoggerào Donaldnelle elezioni americane arrivano ulteriori indiscrezioni. Secondo quanto riporta il New York Times un appoggio del WaPo verso la candidata democratica era stato scritto ed era pronto per essereprima che Jeff Bezos proprietario del giornale ha invitato al non schieramento. Poco dopo è stato William Lewis, editore e amministratore delegato del giornale americano a spiegare perché stavolta la testata non avrebbe fatto nessun sostegno: «Nonnessun candidato in queste elezioni né in nessuna elezione presidenziale futura. Stiamo tornando alle nostre origini», spiega, citando quello che il giornale scrisse nel 1960.