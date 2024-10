Il film Parthenope di Sorrentino tra seduzione e censura | Se sono bianco e maschio non posso raccontare una donna a modo io

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di venerdì 25 ottobre 2024) «Come potrei aver già capito che cosa ho imparato da?». Il regista Paoloè ancora cauto sulle lezioni apprese nella produzione del suo nuovo, da ieri al cinema. «Come tutti i precocitardivo. Emolto precoce perché capisco le cose in ritardo. Ci metto almeno dieci anni a capire i miei». L’intervista concessa a Vanity Fair è in realtà a quattro voci, condivisa con i tre giovani protagonisti della nuova pellicola: Celeste Dalla Porta, Dario Aita e Daniele Rienzo. Complimenti, affetto, ammirazione per un grande maestro del cinema («Ha il coraggio di essere un poeta»). Ma al contempo l’inevitabile frattura generazionale che divide il registra dai tre attori, e che si manifesta in maniera ancor più dirompente nei temi che il 54enne ha deciso di trattare in