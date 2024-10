Giorgia Meloni e il cortocircuito femminista sul primo premier donna (Di venerdì 25 ottobre 2024) Due anni di governo di una premier donna. Un dato sottolineato da pochi, anzi da pochissimi e quasi sempre con accenti negativi. Per il quotidiano Avvenire, per esempio, Giorgia Meloni imita «il maschile nel gestire il potere». Insomma, batti e ribatti, si torna sempre all'assioma di partenza: Meloni non ha sconfitto il patriarcato, anzi ne sarebbe il frutto. Cominciamo allora con lo sgomberare il campo da un dato: la destra, che ha innegabilmente una tradizione maschile e anche maschilista, si è adagiata sui successi di una leader donna ritenendo che fosse sufficiente l'arrivo di Giorgia a Palazzo Chigi per esaurire la questione femminile. Le voci delle donne di quell'area sono flebili, o assenti. Anche di questo si parlerà nel convegno del 16 novembre a Roma promosso dall'Arsenale delle idee e intitolato “L'altro femminismo”. Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni e il cortocircuito femminista sul primo premier donna Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Due anni di governo di una. Un dato sottolineato da pochi, anzi da pochissimi e quasi sempre con accenti negativi. Per il quotidiano Avvenire, per esempio,imita «il maschile nel gestire il potere». Insomma, batti e ribatti, si torna sempre all'assioma di partenza:non ha sconfitto il patriarcato, anzi ne sarebbe il frutto. Cominciamo allora con lo sgomberare il campo da un dato: la destra, che ha innegabilmente una tradizione maschile e anche maschilista, si è adagiata sui successi di una leaderritenendo che fosse sufficiente l'arrivo dia Palazzo Chigi per esaurire la questione femminile. Le voci delle donne di quell'area sono flebili, o assenti. Anche di questo si parlerà nel convegno del 16 novembre a Roma promosso dall'Arsenale delle idee e intitolato “L'altro femminismo”.

