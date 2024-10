Garzeno il 17enne confessa | è stato lui a uccidere il pensionato Candido Montini La lite e i 300 euro falsi

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ilfermato per l’omicidio a Catasco di(Como) dello scorso 24 settembre hato. Èlui, riporta Repubblica, ad accoltellare a morte il 76enne. Il giovane, parente alla lontana della vittima, è crollato dopo che nelle ultime ore erano emerse prove schiaccianti contro di lui. Lunedì 21 ottobre erarinchiuso nell’ipm Cesare Beccaria di Milano con l’accusa di omicidio volontario aggravato. Oggi, 25 ottobre, si è svolta l’udienza di convalida con il pubblico ministero dei minori Myriam Iacoviello. «Il giovane, che nell’immediatezza del fermo si era avvalso della facoltà di non rispondere, ha ammesso la sua responsabilità in ordine ai reati di rapina e di omicidio ai danni di», ha comunicato la presidente del tribunale per i minorenni di Milano Maria Carla Gatto.