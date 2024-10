Fiumicino il Da Vinci si trasforma nel regno di Masha e Orso con un Halloween pensato per i più piccoli

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – Il Parco Da“apre” i suoi grandi viali ai più piccini per una festa che da qualche anno è molto “sentita” e vissuta anche in Italia. Arrivae per l’occasione il Da– dal 31 ottobre al 03 novembre – sineldei fantastici personaggi die delle loro avventure, che oramai sono un must nella vita dei più. E lo fa con dei laboratori, dove i bambini possono giocare e interagire tra loro prima di accedere alla grande casa diin cui potranno ascoltare anche fiabe e racconti, letti sulla poltrona della casa del grande amico della piccola bambina ribelle. Non mancheranno i giochi da tavolo, le decorazioni a tema: tra cui zucche in 2D che, una volta abbellite, possono restare tesori da portare con sé.