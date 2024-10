Firenze, lesioni in un liceo scientifico: mille evacuati tra studenti, prof e personale scolastico (Di venerdì 25 ottobre 2024) La decisione è stata presa nell'ambito del piano di emergenza dell'istituto scattato a seguito di lesioni strutturali riscontrate in un cantiere che si trova ai piani inferiori per lavori di ristrutturazione. Fanpage.it - Firenze, lesioni in un liceo scientifico: mille evacuati tra studenti, prof e personale scolastico Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La decisione è stata presa nell'ambito del piano di emergenza dell'istituto scattato a seguito distrutturali riscontrate in un cantiere che si trova ai piani inferiori per lavori di ristrutturazione.

Firenze - scuola superiore Da Vinci evacuata : tecnici escludono lesioni strutturali - Firenze, 25 ottobre 2024 - Le verifiche in corso al liceo scientifico Leonardo Da Vinci escludono lesioni strutturali. I tecnici della Metrocittà sono nel liceo, evacuato stamani dopo che è stato avvertito un botto fortissimo. Il problema, spiegano ... (Lanazione.it)

Evacuata una scuola a Firenze per le lesioni a un cantiere di ristrutturazione - FIRENZE – Evacuato un istituto scolastico a Firenze per le lesioni strutturali in un cantiere che si trova ai piani inferiori, dove sono in corso lavori di ristrutturazione. I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti in una scuola ... (Corrieretoscano.it)

Firenze - anziano aggredito : arresto convalidato dal gip per la 25enne. L’accusa : rapina e lesioni aggravate - E' stata arrestata su ordinanza del Gip del Tribunale di Firenze, la donna di 25 anni, di origine romena, accusata dell'aggressione al 92enne avvenuta giovedì scorso in via Maso Finiguerra a Firenze L'articolo Firenze, anziano aggredito: arresto ... (Firenzepost.it)

Anziano picchiato a Firenze è in coma - la 25enne fermata per rapina e lesioni : i due si conoscevano - La 25enne identificata dopo la violenta aggressione ai danni di un anziano di 91 anni, avvenuta giovedì scorso a Firenze, in via Maso Finiguerra, è stata sottoposta a fermo. Le accuse ipotizzate dalla magistratura per la donna, di origini romene e ... (Fanpage.it)