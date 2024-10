È IL MOMENTO: VACCINATI CONTRO L’INFLUENZA! (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’offerta vaccinale attiva e gratuita del vaccino CONTRO L’INFLUENZA stagionale riguarda le persone dai 60 anni in su, con o senza patologie croniche; le persone di ogni età comprese nelle categorie a rischio. Anche quest’anno il Ministero ha inserito nella categoria delle persone a cui è raccomandato il vaccino gratuito anche i bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni. Ilrestodelcarlino.it - È IL MOMENTO: VACCINATI CONTRO L’INFLUENZA! Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’offerta vaccinale attiva e gratuita del vaccinostagionale riguarda le persone dai 60 anni in su, con o senza patologie croniche; le persone di ogni età comprese nelle categorie a rischio. Anche quest’anno il Ministero ha inserito nella categoria delle persone a cui è raccomandato il vaccino gratuito anche i bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni.

