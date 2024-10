Cascina, ristrutturazione teatro Bellotti Bon: l'ex cinema Apollo potrà essere abbattuto (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’ex cinema Apollo, entrato di recente nel patrimonio immobiliare del Comune di Cascina, potrebbe essere abbattuto durante i lavori di restauro del teatro Bellotti Bon. L’amministrazione comunale aveva infatti inviato una nota alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Pisatoday.it - Cascina, ristrutturazione teatro Bellotti Bon: l'ex cinema Apollo potrà essere abbattuto Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’ex, entrato di recente nel patrimonio immobiliare del Comune di, potrebbedurante i lavori di restauro delBon. L’amministrazione comunale aveva infatti inviato una nota alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cascina : dalla Regione un finanziamento per la Città del Teatro - La Regione Toscana ha approvato una variazione di bilancio illustrata dal presidente della giunta regionale Eugenio Giani, compresi degli emendamenti presentati che hanno portato benefici sul territorio cascinese. Giani ha spiegato di aver ... (Pisatoday.it)

Cascina - dalla Regione un finanziamento per la Città del Teatro - Cascina 4 ottobre 2023- La Regione Toscana ha approvato una variazione di bilancio illustrata dal presidente della giunta regionale Eugenio Giani, compresi degli emendamenti presentati che hanno portato benefici sul territorio cascinese. Giani ha ... (Lanazione.it)

'Kiss' - spettacolo per bambini dai 3 anni inaugura 'Domenica a teatro' a Cascina - Domenica 20 ottobre alla Città del Teatro di Cascina si inaugura la rassegna per famiglie "Domenica a Teatro" con il nuovo spettacolo di Fondazione Sipario Toscana dedicato ai bambini dai 3 anni in poi. "Kiss" con Serena Guardone sarà in scena ... (Pisatoday.it)

Su il sipario : presentato il cartellone della stagione 2024-2025 de La Città del Teatro di Cascina - Si alza il sipario a Cascina, dove La Città del Teatro-Fondazione Sipario Toscana propone, per la nuova stagione, un cartellone ricco di nomi illustri e tematiche contemporanee. Come spiega la direttrice artistica, Cira Santoro Cengic, ... (Pisatoday.it)