Bagnaia tranquillizza dopo il venerdì di Buriram | Potenziale buono avevamo preso la strada sbagliata

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Lo si era notato nervoso e non così contento della moto Francesconella prima giornata di prove del GP della Thailandia, terzultimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di, il piemontese ha firmato il quarto tempo nelle pre-qualifiche, in cui sono stati gli spagnoli Marc Marquez e Jorge Martin i più veloci. Pecco ha faticato a trovare la quadra, non completando a volte il proprio giro per l’instabilità in sella alla Ducati GP24. Tuttavia, ai microfoni di Sky Sport, ha un po’to i propri tifosi: “Come era accaduto in Australia siamo andati nella direzionedell’assetto e siamo riusciti a tornare in carreggiata poco prima del time-attack. Le sensazioni, per questo, sono positive“, ha raccontato. “Da un certo punto di vista, pur sbagliando inizialmente, mi sento bene sulla Ducati e forte sul passo.