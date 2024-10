Arabia Saudita | primo pari per Pioli con l’Al-Nassr contro l’Al Kholood finisce 3-3

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Si ferma a sette la striscia di vittorie consecutive di Stefanodal suo esordio alla guida del. La formazione di Riyadh ha infatti chiuso intà per 3-3 sul campo del, evitando la prima sconfitta stagionale solo nel recupero. Passata in svantaggio al 12? per il gol di Maolida, la squadra dell’ex tecnico del Milan ha rimontato in poco più di 10? grazie alle reti di Laporte e Anderson Talisca, ma al 28? ancora Maolida sigla il pareggio. Nella ripresa i padroni di casa passano nuovamente in vantaggio con Muleka, e quando sembra ormai vicina la sconfitta arriva la rete su calcio di rigore di Talisca per il definitivo 3-3. Rimane dunque al terzo posto con 18 punti, a tre lunghezze di distanza da Al-Ittihad e Al-Hilal.percon3-3 SportFace.