Allerta meteo in diverse regioni, pioggia e temporali nel weekend: le previsioni per il weekend di ottobre (Di venerdì 25 ottobre 2024) La quarta settimana di ottobre si chiude con il maltempo che tiene in ostaggio il Nord Italia: Allerta meteo soprattutto in Emilia-Romagna, Veneto, Liguria e Toscana Notizie.virgilio.it - Allerta meteo in diverse regioni, pioggia e temporali nel weekend: le previsioni per il weekend di ottobre Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La quarta settimana disi chiude con il maltempo che tiene in ostaggio il Nord Italia:soprattutto in Emilia-Romagna, Veneto, Liguria e Toscana

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Non solo Bologna-Milan : allerta meteo Serie A - altri due match sotto osservazione - Serie A, nel weekend si scruta l’allerta meteo: la situazione su tutti i campi, dopo Bologna-Milan due match di campionato sotto osservazione Tiene banco non solo la questione Bologna-Milan, nel weekend calcistico, con il carico di polemiche ... (Calciomercato.it)

Allerta meteo in Liguria nelle ore di chiusura della campagna elettorale : “Perturbazione lunga e complessa” - Allerta meteo sulla Liguria nelle ore di chiusura della campagna elettorale e a ridosso dell’apertura delle urne per le elezioni Regionali: Arpal allunga l’allerta arancione sul levante fino alle 12 di domani, sabato 26 ottobre, a cui seguirà ... (Ilfattoquotidiano.it)

A Monza e in Brianza torna a piovere - scatta l'allerta meteo in codice giallo - A Monza e in Brianza torna a piovere. E scatta l'allerta meteo per rischio idrogeologico. La protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un avviso di ordinaria criticità valido per il nodo idraulico di Milano, in cui ricadono alcuni comuni ... (Monzatoday.it)

Tre giorni di pioggia senza tregua : scatta l'allerta meteo su Milano - Tre giorni di pioggia, da oggi fino a domenica. A Milano non si arresta la morsa del maltempo e la protezione civile del Comune ha informato che la Regione ha diramato l'allerta gialla per rischio idrogeologico dalle 12 di sabato 26 ottobre e fino ... (Milanotoday.it)