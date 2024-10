Tutto.tv - Alfonso difende Federica dopo il confronto a UeD, lei intanto se la spassa (FOTO)

Leggi tutta la notizia su Tutto.tv

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ieri e l’altro ieri a Uomini e Donne sono andate in onda due puntate speciali incentrate su Temptation Island. In tale occasione, sono andati in onda alcuni confronti, tra cui quello trala puntata, il ragazzo ha deciso di rompere il silenzio sui social dando luogo ad uno sfogo. In esso ha volutore e tutelare anche la sua ex, malgrado tutto quello che è successo. Nel frattempo, la giovane pare si stia dando alla pazza gioia. Lo sfogo diilcona Uomini e Donne In queste ore,ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha voluto fare un po’ il punto della situazione di quanto accaduto. Il ragazzo è ancora innamorato di, sta di fatto che sperava in un ripensamento da parte sua. Nel vedere che questo non c’è stato, il giovane non ha potuto fare a meno di rassegnarsi.