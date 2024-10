Volley Femminile Velasco | Ho ancora gli occhi di tigre arriverò a Los Angeles 2028

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Julioresta allenatore della Nazionaledi pallavolo. Ad annunciarlo è stato lo stesso ct che ha guidato le azzurre all’oro olimpico di Parigi, in occasione del ‘Premio Mecenate dello Sport – Varaldo Di Pietro’. “Dopo le Olimpiadi ho riflettuto sul mio futuro. Per il bene del movimentobisogna riflettere se tutti noi abbiamofame. Io ho capito di averela fame necessaria per continuare a guidare la nazionale”, ha affermato il tecnico che aggiunge: “Sentoglidia Los. Siamo d’accordo con il presidente Manfredi, ne stiamo già parlando”.spiega che “allenare le donne è molto più semplice perché mantengono alto il livello di applicazione e concentrazione, anche negli esercizi più noiosi. Per gli uomini è più complicato”.