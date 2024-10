Viola il divieto di avvicinamento e viene arrestato, in carcere il 35enne imputato nel processo per l’omicidio di Denny Magina (Di giovedì 24 ottobre 2024) I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Livorno hanno arrestato un 35enne nordafricano – tra gli imputati del processo per l’omicidio di Denny Magina – per aver Violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e dell’allontanamento dalla casa familiare Livornotoday.it - Viola il divieto di avvicinamento e viene arrestato, in carcere il 35enne imputato nel processo per l’omicidio di Denny Magina Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Livorno hannounnordafricano – tra gli imputati delperdi– per averto la misura cautelare deldialla persona offesa e dell’allontanamento dalla casa familiare

