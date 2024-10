Via Mai: autobus costretto a una brusca frenata, soccorsi cinque passeggeri (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’INCIDENTE. È accaduto intorno alle 11,15 di giovedì 24 ottobre, le cause sono ancora in fase di accertamento. Ecodibergamo.it - Via Mai: autobus costretto a una brusca frenata, soccorsi cinque passeggeri Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’INCIDENTE. È accaduto intorno alle 11,15 di giovedì 24 ottobre, le cause sono ancora in fase di accertamento.

