Tenta il suicidio gettandosi nel lago, poi si pente e urla per cercare soccorso: salvato dai carabinieri

I carabinieri sono stati allertati da una donna che aveva sentito le urla del 60enne che voleva suicidarsi gettandosi nel lago. Il tempestivo intervento delle forze dell'ordine ha salvato la vita all'uomo che è stato trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti.

